С 1 декабря 2026 года в России начнут взимать технологический сбор с производителей и импортёров электроники, электронных модулей и техники, в составе которой есть такие компоненты. Это следует из проекта приказа Минпромторга России. Ожидается, что нововведение может повлиять на стоимость техники.

В документе закреплён перечень продукции, подлежащей обложению сбором, а также ставки и порядок расчёта платежа. Размер сбора зависит от категории товара и от того, включена ли конкретная марка или модель в специальный справочник.

По данным irk.ru, цель механизма — сдержать инфляционные риски и поддержать наиболее уязвимые сегменты рынка электроники и радиоэлектроники. Средства, полученные за счёт сбора, планируют направить на дополнительную государственную поддержку предприятий радиоэлектронной отрасли.

Сбор вводится на основании поправок к закону «О промышленной политике в РФ». Уплачивать его должны юрлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством в России или ввозом электронной компонентной базы, электронных модулей и изделий, содержащих эти компоненты.