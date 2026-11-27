Директором регионального отделения «Мегафона» в Кемеровской области назначена Марина Прохорова. В числе основных задач нового директора — масштабирование цифровых проектов, расширение абонентской базы и повышение качества услуг.

Марина Прохорова работает в компании с 2010 года. Начинала свою профессиональную деятельность в службе поддержки клиентов, затем перешла в сегмент корпоративного бизнеса (B2X). С 2024 года занимала должность руководителя отдела развития корпоративного направления.

«Моя главная задача — удержать лидерство компании по качеству связи. Мы продолжим расширять сеть LTE для обеспечения стабильного интернета в любой точке региона, а также усилим работу с корпоративными клиентами, предлагая им передовые цифровые сервисы», — отмечает Марина Прохорова.

«Ключевые приоритеты нового директора — развитие инфраструктуры, интеграция региона в цифровую повестку и выстраивание эффективного партнерства с органами власти и коммерческим сектором. У Марины богатый профессиональный опыт, который поможет ей эффективно выстроить работу отделения», — прокомментировал назначение директор по региональному развитию оператора в Сибири и на Дальнем Востоке Максим Токаренко.

Кемеровская область является значимым промышленным центром с развитыми угольной и металлургической отраслями, а также сельским хозяйством, химической промышленностью, энергетикой и машиностроением. Регион также выступает ведущим горнолыжным курортом страны, принимая более 70% туристического потока. Высокая динамика въездного туризма обуславливает актуальность внедрения цифровых решений, обеспечивающих безопасность бизнеса, автоматизацию процессов и оптимизацию затрат при сохранении высокого уровня сервиса.

Марина Прохорова сменила на посту руководителя отделения Олесю Ширяеву, которая заняла пост директора Красноярского отделения компании.