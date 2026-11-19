Полиция Междуреченска просит помощи в поисках 12‑летнего М. Мальчик ушёл из дома по улице Дзержинского вечером 17 октября и до сих пор не вернулся.

На вид М. 12–14 лет, среднего телосложения, рост — 160 см, тёмные кудрявые волосы. В день исчезновения на нём были чёрная куртка, чёрные штаны и светлые кроссовки, при себе — синий рюкзак.

Если вам что‑либо известно о местонахождении подростка, сообщите в полицию Междуреченска по телефонам: 8 (38475) 77‑444, 8 (38475) 77‑445 или 02 (с мобильного — 102).

Добавлено в 18:07: Мальчика нашли живым и невредимым.