За два года количество обращений в Государственную инспекцию труда Кузбасса из‑за невыплаты средств удвоилось: если в 2024 году их было 1023, то в 2026‑м — уже 2206. Руководитель ГИТ по Кузбассу Евгений Барабанщиков рассказал kuzbass.aif.ru, как действовать работнику при задержке зарплаты — при условии официального трудоустройства.

В первую очередь стоит направить работодателю письменное требование погасить долг. Оптимальный вариант — отправить заказное письмо с описью вложения: так можно подтвердить дату вручения. Параллельно рекомендуется обратиться в Государственную инспекцию труда, а при необходимости — подать иск в суд.

По статье 236 Трудового кодекса РФ работодатель обязан выплатить компенсацию за каждый день задержки — не менее 1/150 ключевой ставки Банка России от невыплаченной суммы. Кроме того, работник вправе требовать компенсации морального вреда.

Если с жалобами в инспекцию обращается значительная часть коллектива — более 10 человек либо 10% от штатной численности предприятия, — проверку проводят совместно с прокуратурой. По итогам ГИТ может выдать предписание с установленным сроком для погашения долга. Если работодатель не исполнит требования, для взыскания средств чаще всего привлекают судебных приставов.

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