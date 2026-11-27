СУЭК-Кузбасс выступила организатором III открытого межрегионального турнира по мини-хоккею с мячом на Кубок Компании среди любительских и корпоративных команд. Соревнования прошли в Ледовом дворце Ленинска-Кузнецкого и объединили хоккеистов из Республики Алтай, Новосибирской области, Кемерово, а также три команды Компании.

В пяти турах за победу боролись команды, в составах каждой из которых были как профессиональные хоккеисты, так и любители. Компанию на турнире представляли сразу три команды, две из которых — во главе с капитаном сборной, горнорабочим очистного забоя шахты имени 7 Ноября Новая Антоном Сипаевым. Непрофессиональные хоккеисты этой сборной уже более пяти лет защищают честь Компании на ледовых аренах, совмещая игру в хоккей с основной работой. Своё свободное время они посвящают тренировкам, которые проходят пять раз в неделю. При этом возраст спортсменов варьируется от 18 до 60 лет, а самым опытным игрокам уже исполнилось 64 года. Это действующие пенсионеры предприятий, чей трудовой стаж в отрасли исчисляется десятилетиями. Также в турнире участвовала команда Производственно-транспортного управления, показавшая высокий уровень подготовки и лучшие спортивные традиции.

Матчи проходили в напряжённой борьбе: спортивные страсти не утихали на протяжении всех этапов, а профессионализм игроков добавлял соревнованиям зрелищности. Особый интерес вызвали встречи команд горнорудного и логистического направлений Компании. Однако главное противостояние развернулось между командой «СУЭК-Кузбасс 1» и сборной «Сибирской хоккейной лиги» из Новосибирска, в составе которой были опытные спортсмены с высоким уровнем мастерства. Хозяева льда удержали преимущество и завоевали золотые медали: при равном количестве очков — 13 — СУЭК-Кузбасс обошёл соперника по разнице забитых мячей — 49 против 47. Серебро отстояла сборная из Новосибирска, бронза досталась команде Производственно-транспортного управления, забившей 29 мячей.

По итогам соревнований призерам и участникам вручили грамоты, кубки, медали и памятные подарки. Награды также получили лучшие игроки в индивидуальных номинациях. Лучшим вратарём признан Ирбизек Ерленбаев из сборной Республики Алтай, лучшим защитником стал Дмитрий Ильясов из команды Производственно-транспортного управления, а нападающим — Евгений Маврин из «Сибирской хоккейной лиги». Звание лучшего игрока турнира получил Сергей Лихачёв из команды «СУЭК-Кузбасс 1».

Благодарственным письмом руководителя Компании был отмечен Антон Сипаев — за вклад в развитие корпоративного хоккея с мячом и высокие результаты команды на соревнованиях разного уровня. Он лично тренирует участников своей сборной, организует корпоративные турниры и активно популяризирует спорт и идеи здорового образа жизни в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

«Поддержка корпоративного спорта и инициатив работников остаётся одним из приоритетов СУЭК-Кузбасс. Компания выступает социально ответственным партнёром всего спортивного сообщества и формирует активную, здоровую среду на территориях своего присутствия. Наши сотрудники не ограничиваются работой: они развиваются, участвуют в спортивной жизни своих предприятий, вместе с трудовыми коллективами выступают на соревнованиях и конкурсах профессионального мастерства, объединяя коллег вокруг общих целей. Уверен, что такая среда помогает формировать сильные команды — как на производстве, так и за его пределами», — отметил заместитель директора по работе с персоналом и АХД СУЭК-Кузбасс Станислав Грачев.

Турнир стал важным этапом подготовки команды к предстоящему чемпионату по хоккею с мячом в Красноярске, где спортсмены будут представлять Компанию. В этом году команда добилась значимых результатов: завоевала серебро на республиканском турнире «Кубок Снежного барса» и бронзу X ежегодного корпоративного турнира на Кубок Байкала.

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