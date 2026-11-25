Компания ЕВРАЗ оказала поддержку проекту гимназии № 2 «СпортГранд: спорт без границ» в рамках грантового конкурса. Его цель — сделать спорт доступнее для школьников: организовать бесплатные секции для ребят в возрасте от 7 до 18 лет, оснастить спортзал и проводить регулярные тренировки по разным видам спорта.

Благодаря гранту гимназия получила новое оборудование и инвентарь. В спортзал закупили силовое и гимнастическое оснащение — турники, маты, коврики и балансировочные подушки. Для командных игр приобрели наборы для настольного тенниса и бадминтона, волейбольные и баскетбольные мячи. Для эстафет подготовили скакалки, резинки и надувной реквизит. Кроме того, в школе установили систему хранения спортинвентаря и электронный таймер.

По плану в секциях смогут еженедельно заниматься до 200 школьников. В перспективе — проведение соревнований и эстафет с участием команд из разных школ города.

За шесть лет участия в грантовом конкурсе компания поддержала около 50 проектов в Таштагольском муниципальном округе — общий объём финансирования составил 11,5 млн рублей.