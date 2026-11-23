В Шерегеше открылся очередной горнолыжный сезон – на большой фестиваль съехались любители зимнего спорта из разных уголков страны.

В этом году при поддержке Сбера и партнеров на курорте появились новые локации, призванные создать праздничную атмосферу и сделать отдых гостей более запоминающимся.

Совместно с ООО «Парковка Шерегеша» возле тюбинг-центра «Белка» установлены качели, а на склоне горы «Зеленая» совместно с ООО «Гостиница «Ольга» была смонтирована фоторамка, призванная стать главным местом для селфи посетителей курорта. На платежных терминалах Сбера в Шерегеше установлена эксклюзивная заставка со СберКотом и дружелюбным йети — легендарным хранителем местного "пухляка". При поддержке Сбера на курорте открыт новый благоустроенный каток.

Кроме того, Сбер установил в в отеле «Шермонт» новейший банкомат, который позволяет не только снять или внести деньги, но и получить консультацию по банковским продуктам и проверить состояние здоровья. Устройство определяет пульс, давление, уровни стресса и утомления, подсчитывает индекс массы тела, выявляет предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови и другие параметры. Для этого достаточно приложить пальцы рук к датчикам и посмотреть в камеру — результаты появятся на экране через 30 секунд. Это самое современное устройство на данный момент, их не так много установлено в стране, и Шерегеш стал одной из первых территорий которая получила такое устройство Сбера. Теперь гости и жители горнолыжного курорта могут проверить, при желании, свои показатеи здоровья на умном устройстве.

Валерий Белозёров, управляющий Кемеровским отделением Сбербанка:

«Ежегодно в Шерегеш приезжают более двух миллионов человек, это один из крупнейших горнолыжных курортов страны. Мы гордимся тем, что участвуем в строительстве масштабных апарт-отелей и транспортных узлов. Но не менее важно для нас и настроение гостей. Устанавливая арт-объекты, современное оборудование, украшая терминалы или участвуя в устройстве катка, мы инвестируем в эмоции людей. Наш офис в Шерегеше — тоже часть инфраструктуры. Это место, где турист может решить любой финансовый вопрос, отдохнуть от суеты и почувствовать наше сибирское гостеприимство».

Реклама ПАО «Сбербанк России»

ИНН 57707083893