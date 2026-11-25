Вертолёт Ми‑8 доставил из Республики Тыва в Кузбасс двух пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Об этом сообщил Минздрав.

Десятилетнего мальчика экстренно перевезли бригадой Центра медицины катастроф в Кузбасский кардиоцентр. Ещё до прибытия в регион ребёнок перенёс клиническую смерть из‑за тяжёлых нарушений сердечного ритма. В НИИ комплексных проблем сердечно‑сосудистых заболеваний мальчику успешно имплантировали кардиовертер‑дефибриллятор. Сейчас юный пациент находится в отделении анестезиологии‑реанимации под наблюдением кардиолога и получает необходимое лечение.

Второго пациента — 34‑летнего мужчину — из кемеровского аэропорта на реанимобиле доставили в Центр охраны здоровья шахтёров в Ленинске‑Кузнецком. Мужчина получил серьёзные травмы в результате падения плиты: у него диагностированы компрессионный перелом трёх позвонков и оскольчатый перелом поперечных отростков. Оперативное вмешательство не потребовалось — пациент соблюдает постельный режим и носит корсет. В ближайшее время врачи планируют начать вертикализацию, а также подключить лечебную физкультуру и физиопроцедуры.