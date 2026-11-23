33‑летняя Анастасия Печенкина из Сибири борется с раком молочной железы — сейчас она проходит второй курс химиотерапии, впереди ещё 14 процедур.

Анастасия вместе с мужем воспитывает годовалого сына, пишет Горсайт. Первые тревожные признаки женщина заметила после завершения грудного вскармливания: в груди появилось уплотнение. Со временем оно превратилось в заметную шишку, а позже стало болеть во время менструации — тогда женщина обратилась к врачам.

По итогам обследований Анастасии поставили диагноз «рак молочной железы». Консилиум врачей разработал план лечения: всего пациентке предстоит пройти 16 курсов химиотерапии. Схема включает четыре курса «красной химии» — наиболее интенсивной терапии — с интервалом в 21 день, а также 12 курсов «белой», более щадящей. Каждая процедура длится три‑четыре часа: всё это время женщина находится под капельницей, после чего возвращается домой. По словам Анастасии, сразу после терапии возникает ощущение, будто мир «немного плывёт», а спустя некоторое время появляется сильный голод.

«Диагноз — это тяжело, больно и страшно. Но всё лечится, медицина развивается, и врачи всегда борются за пациента», — подчёркивает Анастасия. Сейчас она продолжает терапию, параллельно с лечением семья собирает средства на реконструкцию груди женщины после планируемой мастэктомии.