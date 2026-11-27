Татьяна Ершова живёт с тяжёлым диагнозом — системной красной волчанкой. Из‑за болезни девушка может появляться на улице лишь после заката, а если приходится выйти днём, тщательно закрывает всё тело и лицо.

В 2015 году Татьяна почувствовала необычную боль в правом колене. Три года врачи не могли определить причину недомогания, пишет Горсайт. В итоге ей поставили хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует собственные клетки и ткани.

Диагноз полностью изменил привычный уклад жизни. Прежде Татьяна любила путешествовать и наслаждаться солнечными днями, но теперь такие радости для неё под запретом. Родители перевезли девушку в Кемерово, чтобы она могла проходить необходимую терапию.

На фоне заболевания возникли и другие серьёзные проблемы со здоровьем: Татьяне дважды делали операции по замене хрусталиков из‑за катаракты, диагностировали четыре случая асептического некроза тазобедренных и коленных суставов, а также атрофию надпочечников.

Сейчас Татьяна живёт в Санкт‑Петербурге и нашла своё призвание в творчестве — она композитор и создаёт саундтреки для фильмов, сериалов, игр, комиксов и образовательных видео. Симптомы болезни стали менее выраженными, и ко многим ограничениям девушка уже привыкла. Но боли в поражённых суставах остаются постоянными спутниками её жизни. Татьяна старается избегать стресса — при волчанке он особенно опасен.