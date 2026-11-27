Министр здравоохранения Андрей Тарасов рассказал об успешном лечении пациента в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 им. Г. П. Курбатова. Мужчина два года страдал от ощущения «кома» в горле — из‑за этого он не мог нормально глотать и в итоге потерял 20 килограммов веса.

При проведении гастроскопии медики выявили у пациента дивертикул Ценкера — редкое заболевание пищеварительного тракта. Размер образования составил 7 на 8 см: оно сформировалось в зоне перехода глотки в пищевод и действовало по принципу «кармана», где скапливалась пища. Из-за этой патологии еда могла попасть в дыхательные пути.

Лечение проходило в три этапа. Сначала пациенту установили гастростому, чтобы доставлять питательные вещества напрямую в желудок. Затем врач‑эндоскопист Илья Савостьянов с помощью гибкого эндоскопа через пищевод устранил патологию. На завершающем этапе гастростому убрали — после этого мужчина смог вернуться к обычному способу питания.

Сейчас пациент выписан из больницы и постепенно восстанавливает потерянный вес.