Кузбасские правоохранители раскрыли преступление, совершённое почти три десятилетия назад. В Ставропольском крае задержан 60‑летний мужчина, которого подозревают в двойном убийстве в Прокопьевске в мае 1997 года.

По данным следствия, во время застолья с распитием спиртного между подозреваемым и двумя молодыми людьми — 19 и 21 года — вспыхнул конфликт. Мужчина нанёс потерпевшим множественные ножевые ранения, оба скончались на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вывез тела на свалку на мотоцикле, а потом вернулся и убрал улики в квартире.

Дело возбудили по статье «Убийство», но в 2000 году найти виновного не удалось. Лишь сейчас, в рамках работы над преступлениями прошлых лет, следователи и оперативники заново изучили материалы, допросили новых свидетелей, и вышли на след. Выяснилось, что подозреваемый живёт под другой фамилией.

Ранее экс-милиционера из Кемерова арестовали по делу об убийстве 30 лет назад.