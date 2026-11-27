Министерство просвещения РФ установило единые дни для проведения выпускных вечеров в школах в 2026/27 учебном году — это 26 и 27 июня. Соответствующие рекомендации ведомство направило во все регионы страны.

В рамках торжественных мероприятий школам советуют включить в программу церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна России. Также рекомендуется организовать чествование представителей многодетных и многопоколенных семей.

Особое внимание уделят безопасности: из‑за рисков вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через соцсети требуется принять дополнительные меры защиты во время праздников. Важно обеспечить и доступность помещений для выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Для сравнения: в 2025/26 учебном году выпускные вечера рекомендовали провести 27 июня.