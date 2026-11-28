В Новокузнецке простились с 11‑летним школьником, погибшего от удара током. Трагедия случилась 18 ноября. Мальчик возвращался домой вместе с друзьями и, проходя мимо трансформаторной подстанции, решил забраться наверх, чтобы сделать эффектный снимок для соцсетей. Товарищи отговаривали его, но не прислушался.

Поднявшись, мальчик задел токоведущую часть. Разряд оказался мгновенным и смертельным. Школьник потерял сознание и скончался на месте, несмотря на то что друзья сразу побежали за взрослыми.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Кемеровской области проверяет сотрудников компании, обслуживающей подстанцию. Следователи выясняют, почему несовершеннолетний смог беспрепятственно попасть на опасный энергообъект; назначены экспертизы, идут допросы энергетиков.

Родители вспоминают сына как доброго, вежливого и любознательного мальчика с острым умом. Именно эта тяга к открытиям, по их словам, и привела к беде. У погибшего остался младший брат.