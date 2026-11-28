В Новокузнецке суд обязал муниципальное трамвайно‑троллейбусное предприятие выплатить 350 тыс. рублей сотруднице, получившей травму на производстве. Компенсацию удалось добиться благодаря вмешательству прокуратуры.

Несчастный случай произошёл в октябре 2025 года, когда горожанка исполняла свои должностные обязанности. Травма серьёзно сказалась на её здоровье, женщину до сих пор беспокоят боли в пояснице, ей сложно справляться с обычными бытовыми делами, приходится регулярно проходить лечение.

Ранее в Госинспекции труда Кузбасса рассказали, как вернуть долги по зарплате.