В Кузбассе стартует большая новогодняя кампания. 1 декабря ровно в 19:00 во всех муниципалитетах региона одновременно зажгут огни на новогодних ёлках. Главной площадкой праздника в Кемерове станет площадь Советов — здесь, как и в других городах области, огни на главной ёлке вспыхнут в едином порыве, символизируя общее праздничное настроение всего Кузбасса.

Торжественное начало покажут в прямом эфире телеканала «Кузбасс Первый». Зрителей ждёт не настоящий праздничный концерт. Кузбассовцев поздравят сразу два зимних волшебника: традиционный Дед Мороз и шорский Соок Апший, что подчеркнёт многонациональность и культурные традиции региона. В рамках вокальной акции «5 минут» в эфире прозвучат фрагменты легендарной новогодней песни.

Праздничная программа продлится два месяца и завершится 31 января 2027 года. Всё это время жителей и гостей Кузбасса ждут концерты, культурные события, массовые гулянья и зимние развлечения для детей и взрослых.

Ранее мы сообщали, когда в Кузбассе откроются резиденции Деда Мороза в 2026 году.