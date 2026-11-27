Украшать окна в собственной квартире можно свободно — наклейки, мишура и гирлянды внутри помещения не считаются переустройством и не требуют чьего‑либо согласия, рассказал адвокат Алексей Белоус в беседе с Сиб.фм.

Иначе дело обстоит с украшениями снаружи окна — они расцениваются как элемент фасада и могут подпадать под региональные требования к облику зданий. Особенно это актуально для жильцов первых этажей, чьи окна граничат с витринами нежилых помещений.

Главный риск — нарушение правил пожарной безопасности. Если из‑за неисправной гирлянды случится пожар, который повредит чужое имущество или причинит вред здоровью, грозит административный штраф (от 40 000 до 50 000 рублей). При тяжких последствиях наступает уголовная ответственность.

В арендованной квартире стоит быть аккуратнее: если декор повредит имущество, собственник вправе взыскать убытки по договору. Главное правило — использовать исправные электроприборы и выбирать декор, который не испортит имущество.