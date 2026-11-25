В Кемеровской области коммерческую организацию признали виновной в коррупционном правонарушении и назначили крупный штраф. Проверку провела прокуратура региона в рамках надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства.

По данным ведомства, в мае 2026 года бенефициар компании предложил сотруднику департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу 40 млн рублей. Деньги предназначались за то, чтобы предприятие не лишилось права пользоваться недрами досрочно, а лицензия на добычу была продлена. В июне того же года, после получения согласия должностного лица, бизнесмен передал ему часть суммы — 20 млн рублей.

На основании выявленных фактов прокуратура возбудила административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Мировой судья постановил взыскать с компании штраф 100 млн рублей — сумма уже уплачена. Параллельно продолжается расследование уголовного дела за дачу взятки.