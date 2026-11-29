В День матери депутаты парламента Кузбасса опубликовали трогательный видеоролик, в котором собрали фото из семейных архивов с мамами, детьми и жёнами.

Некоторые снимки сделаны более полувека назад. Самый старый кадр датирован 1967 годом, на нём депутат Ирина Крым с мамой Надеждой Константиновной.

Видеоряд сопровождается милыми фразами, которые есть в лексиконе, пожалуй, каждой мамы: «Надень шапку», «Доедешь — позвони», «Вот будут свои дети, поймешь!», «Хотеть не вредно».

«Только с годами мы начинаем по-настоящему понимать, сколько любви, терпения, бессонных ночей и душевных сил вкладывают в нас наши мамы. Это чувство невозможно измерить, но его важно замечать, ценить и, конечно, отвечать благодарностью», — такими словами кузбасские народные избранники сопроводили ролик.

Ранее kuzbass.aif.ru публиковал подборку тёплых, душевных и добрых стихотворений для наших мам.



Также сообщалось, что с 2027 года женщины из Кузбасса, удостоенные звания «Мать‑героиня», начнут получать единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.