По данным Росстата, в Кузбассе коммунальные услуги в октябре подорожали на 19,86% за месяц. Больше всего выросла плата за отопление — почти на 26%. На второй строчке по подорожанию — горячая вода (21,7%), на третьей — холодная вода (20,6%).

Меньше всего в коммунальных услугах изменились цены на газоснабжение — они выросли на 10,9%.

В среднем по стране коммунальные услуги в октябре по сравнению с сентябрем увеличились на 12,75%, в Сибири — на 14,49%.

Согласно данным статистики, индекс инфляции на все товары и услуги в Кемеровской области за месяц составил 1,79%: продовольственные товары подорожали на 1,79%, непродовольственные — на 0,23%, а услуги — на 3,72%.

Напомним, в октябре в Кузбассе, как и по всей стране, выросли тарифы на коммуналку. По распоряжению властей, в Кемерове, Новокузнецке и Белове повышение тарифов составило 26%, а в остальных территориях, где проживает более половины кузбассовцев, процент вырос до 21,9.

Ранее эксперт Сергей Ладутько назвал комфортную сумму коммуналки для кузбассовцев.