Жители кузбасского посёлка Белогорск (Тисульский МО) рассказали kuzbass.aif.ru о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день. Главная из них – это единственная полуразбитая дорога до райцентра Тисуль протяжённостью около 125 км.

Также в Белогорске нет своей ритуальной службы. Поэтому, когда-то кто-то в посёлке умирает, вызывают ритуалку из Тисуля.

По идее, тела до морга должны доставлять бесплатно, но платить людям всё равно приходится. Похоронившая в этом году супруга и маму Галина рассказала, что ритуальщики за путь в одну сторону берут 11 тыс. рублей. Женщина получила пособие на погребение 12 500 рублей, но совершенно неясно, что именно покрыла эта сумма: дорогу или минимальный перечень погребальных услуг, положенный законом.

В администрации Тисульского МО на запрос редакции ответили, что всего три фирмы организовывают прощания в районе, и если одна не выезжает за телом, то за ним выезжает другая.

Ранее мы писали, что многодетная мать из посёлка не может получить медпомощь из-за дороги

Про эти и другие проблемы Белогорска читайте завтра на сайте kuzbass.aif.ru.