Накануне, 28 ноября, мэр Новокузнецка сообщил в соцсетях об установке памятника уроженцу города святому Прокопию. Деньги на скульптуру выделили новокузнецкие предприятия в рамках благотворительности.

Однако земля у Спасо-Преображенского собора, неподалёку от которого установили памятник, имеет археологическую ценность. Общественники города уверяют, что необходимых разрешений не выдавалось.

Так, в КРОО «Сила Кузбасса» утверждают, что участок, на котором установлена скульптура и выполнено благоустройство территории, находится в границах трёх объектов культурного наследия — «Острог и город Кузнецк», «Достопримечательное место «Кузнецк», «Спасо-Преображенский собор». Общественники сделали запрос в прокуратуру и получили ответ, что закон нарушила местная религиозная организация, которая предложила поставить памятник святому напротив православного собора.

Для справки: Прокопий — это монашеское имя уроженца Кузнецка Петра Титова, который в 1937 году был расстрелян во время гонений на церковь. В 2000 году РПЦ причислила его к лику святых как священномученика.

Ранее сообщалось, что меценаты установили в Кемерове памятник Александру Невскому за полмиллиарда рублей. kuzbass.aif.ru выяснял, чем обусловлен странный выбор персоны, не связанной с регионом.