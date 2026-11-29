Сосудистый хирург Анзор Галаев в разговоре с kuzbass.aif.ru развенчал один из самых живучих мифов, с которым сталкивается ежедневно: считается, что сосуды можно «промыть», как засорившийся водопровод.

«Люди искренне верят, что можно раз в полгода лечь под чудо-капельницы, попить БАДы или намазать голень волшебной мазью — и бляшки с тромбами растворятся. Я не противник капельниц вообще: есть препараты с доказанной эффективностью, снимающие симптоматику. Но никакая капельница не уничтожит атеросклеротическую бляшку и не выпрямит деформированную вену с разрушенными клапанами», — полагает Анзор Галаев.

По его наблюдениям, люди часто тратят деньги и тешат себя иллюзией, что лечатся. А тем временем они упускают драгоценное время для реальной помощи.

Анзор Галаев работает сосудистым хирургом в Новокузнецке, а в свободное время выходит в Интернет — ведёт медицинский блог. Врач также поделился своим мнением, почему пациенты нередко верят нейросетям охотнее, чем врачам, и рассказал, как его видео спасло пациента от ампутации ноги.