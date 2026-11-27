В Кузбассе на базе Центра обработки данных Минцифры региона запущен первый в стране региональный киберполигон — площадка для подготовки специалистов по информационной безопасности.

Платформа даёт возможность отрабатывать полный цикл действий при киберинцидентах: от обнаружения угроз и анализа их алгоритмов до устранения последствий атак и расследования происшествий. Слушатели учатся выстраивать стратегии защиты, оперативно восстанавливать работоспособность систем после взломов и реагировать на разные типы угроз. Тренировки проходят в реалистичной, но полностью изолированной и безопасной среде. В арсенале площадки — разнообразные сценарии.

Проект стартовал в октябре 2024 года. На сегодняшний день к киберполигону подключены 13 учреждений, обучение прошли более 60 сотрудников из 19 организаций, а общее число проведённых тренировок превысило 300. Вузы и колледжи региона используют ресурсы полигона как практическую базу для занятий со студентами.