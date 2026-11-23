В Совете Федерации предложили сократить продолжительность рабочего дня с восьми до шести часов. Как пояснила Сибкрай.ru заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом НГУЭУ Юлия Масалова, шестичасовой рабочий день может хорошо работать в ИТ‑сфере, креативных индустриях, финансовом секторе, образовании, здравоохранении и госсекторе — но только при условии серьёзной перестройки рабочих процессов.

При этом в отраслях, где критически важна непрерывность производства и обязательное физическое присутствие сотрудников, сокращение рабочего времени способно привести к падению объёмов выпуска или потребует значительного увеличения штата. В числе таких сфер — непрерывное производство (включая металлургию и нефтепереработку), розничная торговля, массовый клиентский сервис, транспорт и логистика, а также индустрия гостеприимства.

Для внедрения такого подхода в масштабах экономики потребуется переходный период около 5–7 лет, считает Юлия Масалова. Он должен включать оптимизацию бизнес‑процессов, введение налоговых льгот для компаний, которые вводят сокращённый рабочий день без урезания зарплат, а также глубокую корректировку систем KPI.