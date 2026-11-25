В Кузбассе идут дождь и мокрый снег, температура держится в диапазоне от −4°C до +2°C. В отдельных районах фиксируется порывистый ветер, слабый или умеренный снег, местами — сильный снегопад и шуга.

Из‑за перепадов температуры и осадков на дорогах активно формируется гололёд. Сегодня на трассах региона работает 136 единиц спецтехники — в том числе патрульные и комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики. Они расчищают дороги и обрабатывают полотно противогололёдными материалами, сообщают в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

Контроль за обстановкой ведут 32 автоматические дорожные метеостанции, чтобы быстро реагировать на изменения погоды. Дополнительно ситуацию отслеживают с помощью 214 дорожных видеокамер, установленных на трассах Кузбасса.

Водителей просят быть предельно внимательными. Особую осторожность стоит проявлять на мостах, путепроводах и открытых участках дорог.