В СУЭК-Кузбасс состоялось заседание Комитета по производственной безопасности. В центре внимания – повышение эффективности системы нарядов, развитие поведенческого аудита безопасности и цифровизация контроля безопасного ведения работ.

Заседание прошло в оздоровительном комплексе «Горняк». В нём приняли участие руководители аппарата управления, инженерно-технические работники производственных и сервисных предприятий Компании. Участники обсудили меры по дальнейшему снижению производственных рисков, предупреждению аварийности и укреплению культуры безопасного поведения.

Ключевой темой совещания стало совершенствование нарядной системы – базового инструмента безопасного планирования и организации работ. Она представляет собой порядок оформления производственных заданий, в которых заранее определяются их содержание, место и время, меры безопасности, состав бригады и ответственные лица. От эффективности и продуманности этой системы зависит, насколько четко работники понимают требования безопасности и регламент выполнения сменных заданий.

Участники заседания обменялись успешными практиками организации сменных нарядов, применяемыми на угледобывающих и сервисных предприятиях Компании. Особое внимание уделили координации действий производственных служб, участков, подрядных и сервисных организаций, слаженное взаимодействие которых позволяет распределять ответственность и обеспечивать безопасные условия на каждом рабочем месте.

«Предсменный инструктаж – необходимое условие безопасного ведения работ. Он должен включать анализ производственных показателей предыдущих смен, учет специфики условий труда и проверку готовности сотрудников, оборудования и рабочих мест. Умение ясно и последовательно объяснить порядок предстоящих работ, требования охраны труда и мер защиты напрямую влияет на формирование культуры безопасного производства», – подчеркнул директор по производственной безопасности АО «СУЭК-Кузбасс» Василий Сметанин.

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По итогам заседания были приняты конкретные практические решения: разработать эталонный видеоинструктаж с пошаговым алгоритмом проведения наряда и усовершенствовать цифровую платформу «АЛТАН». Этот цифровой сервис, построенный по принципу замкнутого цикла управления – «планируй – выполняй – проверяй – улучшай», – делает процесс выдачи заданий, проверки допусков и контроля безопасности более прозрачным и управляемым, а также помогает быстрее принимать управленческие решения.

На заседании также рассмотрели ход выполнения ранее принятых решений по развитию поведенческого аудита безопасности (ПАБ). Этот инструмент остаётся одним из приоритетных в повышении личной ответственности сотрудников за соблюдение требований охраны труда. Он помогает своевременно выявлять и устранять нарушения, а также выстраивать двустороннюю коммуникацию с работниками: обсуждать причины ошибочных действий и совместно искать решения. В этом направлении положительные результаты показали испытания планшета «Умный напарник», позволяющего фиксировать нештатные ситуации на видео и добавлять комментарии аудитора. Отметили высокую активность уполномоченных по охране труда, которые успешно прошли обучение правилам проведения поведенческих аудитов.

Стратегия СУЭК-Кузбасс в области промышленной безопасности и охраны труда основана на приоритете сохранения здоровья и жизни работников. Компания уделяет особое внимание развитию культуры безопасного поведения, профилактике травматизма и снижению производственных рисков. Реализация принятых решений позволит повысить устойчивость предприятий к нештатным ситуациям и сделает безопасность неотъемлемой частью ежедневной работы каждого сотрудника СУЭК-Кузбасс.

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