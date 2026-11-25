Государственная Дума РФ утвердила проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ предусматривает финансирование ключевых направлений, пишет irk.ru.

Так, в 2027 году расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей при доходах в 43,3 триллиона. В 2028 году расходная часть вырастет до 50,9 триллиона рублей, доходы — до 45,8 триллиона. На 2029 год заложены расходы в объёме 53,9 триллиона рублей и доходы в размере 48,6 триллиона рублей.

Отдельное внимание в бюджете уделено социальной поддержке. В 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды: с 1 февраля — на 6,8%, а с 1 апреля — на 3,3%. В результате к концу года средний размер пенсии достигнет 29 904 рублей. Кроме того, предусмотрена индексация МРОТ и прожиточного минимума: минимальный размер оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, прожиточный минимум — 20 227 рублей.