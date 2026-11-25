В Кировском районе Кемерова завершается подготовка к открытию бассейна «Кировец» на улице Ушакова, сообщает мэрия. Он вновь начнёт принимать посетителей и юных спортсменов уже 1 декабря.

Капитальный ремонт затронул здание 1970 года постройки: специалисты полностью обновили кровлю и переоборудовали систему водоотведения — вместо внутреннего водостока теперь работает система с внешним водосбросом.

Также в ходе работ привели в порядок основное помещение с плавательной чашей, отремонтировали входную группу и лестничные пролёты. В здании установили современную автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения об эвакуации — все элементы системы безопасности прошли проверку.

Следующим этапом станет капитальный ремонт спортивного зала.