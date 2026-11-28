В Новокузнецке состоялась презентация документального фильма «Больше, чем марафон» с участием Александры Морозовой — победительницы сверхмарафона Comrades. Лента рассказывает о десяти годах в беге: от школьных стартов до триумфа в Южной Африке.

Особую драматичность истории придаёт эпизод 2022 года. За сутки до старта Морозову не хотели выпускать на трассу из‑за политической ситуации. Право выйти на дистанцию пришлось отстаивать через суд. В итоге спортсменка одержала победу.

Идея снять фильм появилась после травмы, которая вынудила Александру приостановить соревновательную карьеру. Теперь она работает тренером, а кино называет благодарностью всем, кто её поддерживал.

По словам Морозовой, фильм — не только для спортсменов: он о том, как важно не отказываться от мечты, даже когда на пути возникают серьёзные препятствия.

Подробнее о том, как школьное увлечение привело Александру Морозову на один из самых сложных забегов мира, что мотивирует спортсменку двигаться дальше — можно узнать здесь.