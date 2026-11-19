На мосту через реку Томь (автодорога Новокузнецк — Мыски — Междуреченск) пройдут восстановительные работы, сообщает «Дирекция автодорог Кузбасса». Их необходимость возникла из‑за того, что по мосту проехал негабаритный транспорт, превысивший допустимые нормы.

Подрядчик заменит повреждённые металлические элементы пролётного строения. По технологии сделать это можно только при полном закрытии моста — движение там временно остановят. Проезд закроют в ночное время — с 21:30 21 ноября до 05:30 23 ноября 2026 года.

В экстренных случаях проезд разрешат для спецслужб — одиночным порядком и в контролируемом режиме. В момент проезда на мосту не должно быть других транспортных средств.