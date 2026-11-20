Актёр, шоумен, продюсер и ведущий Станислав Ярушин пообщался с учениками лицея № 62 Кемерова. Артист поделился историей своего пути и развеял распространённые представления о своей карьере.

Он отметил, что успех вовсе не связан исключительно с сериалом «Универ»: фундаментом всего стала музыка — в Челябинском агроинженерном университете его заметили как вокалиста и пригласили на бэк‑вокал в КВН. После восьми лет выступлений за команды «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Ярушин переехал в Москву.

«Я не фанат кино с точки зрения актёрской деятельности: кроме „Универа“, у меня в основном эпизодические роли. А мой персонаж Антон Мартынов ничему хорошему‑то вас не научит, книг он вообще не читает. На него не надо равняться. Да, зрителям весело, это юмор, но не сотворите себе телевизионного кумира. В жизни Стас Ярушин — совсем другой человек», — говорит артист.

Сейчас у Станислава собственный продакшн и музыкальная команда: он разрабатывает новые проекты и искренне гордится тем, чем занимается. kuzbass.aif.ru присутствовал на встрече и собрал самые яркие вопросы и ответы.