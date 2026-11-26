Кемеровский театр для детей и молодёжи снова принимает зрителей — здание на улице Арочной, 37, открыто после капитального ремонта. Театр предстал перед публикой обновлённым, но узнаваемым — паруса, иллюминаторы и «морские» детали пространства сохранили.

В ходе работ строители расширили дверные проёмы, в зрительном зале увеличили расстояние между рядами, смонтировали современные системы вентиляции, дымоудаления и пожарной сигнализации. Сцена теперь отвечает современным технологическим требованиям. Установлен новый поворотный круг с компьютерной системой управления: он способен вращаться в разные стороны и с разной скоростью.

Комфорт актёров тоже улучшили: на сцене уложили палубную доску из ангарской сосны, изготовленную по корабельным технологиям. Покрытие отличается прочностью и хорошими акустическими свойствами, а также обработано специальным пожаробезопасным составом.

В этом году Кемеровскому театру для детей и молодёжи исполнилось 35 лет. За эти годы здесь выпустили свыше 200 премьер, а общее число зрителей достигло примерно 1,3 миллиона человек.