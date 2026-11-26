Жительница Кузбасса пожаловалась на нехватку льготных лекарств. В рамках прямой линии губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что вопрос обеспечения лекарствами — это вопрос номер один.

По его словам, многие предлагают наказать министра здравоохранения региона, хотя прямой вины его нет — это последствия затяжного кризиса, который экономика испытывает последние четыре года. Кузбасс недостаточно финансируется. Глава региона напомнил, что лекарства покупают не только на средства из федерального бюджета, но и областного, поэтому проблема напрямую связана с доходами.

Илья Середюк заявил, что финансирование на лекарства в этом году закончилось в ноябре, но власти изыскали дополнительные возможности, сократив часть других расходов, чтобы купить медикаменты. В декабре все лекарства поступят в аптеки. Также врач может назначить лечение доступными аналогами.