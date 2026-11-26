Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края приняли закон, который вводит дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Изменения начнут действовать с 1 марта 2027 года, сообщают sibnovosti.ru.

Особые правила коснутся крупных кафе и баров площадью более 500 квадратных метров — в том числе тех, что расположены в жилых домах или рядом с ними. В таких заведениях продажа алкоголя будет запрещена в период с 23:00 до 12:00 следующего дня.

Для обычных магазинов установлен временной интервал для продажи спиртного — с 12:00 до 22:00. При этом торговые точки, размещённые непосредственно в жилых домах, не смогут продавать алкоголь вообще. Соответствующие ограничения утверждены краевым Законодательным собранием.