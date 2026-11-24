Специалисты Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева помогли пациентке справиться с альвеококкозом — заражением личинками ленточного червя, которое нередко называют «паразитарным раком». Чаще всего болезнь поражает печень, а паразитарные очаги могут распространяться и на другие органы — вплоть до головного мозга.

У женщины не было никаких симптомов: заболевание выявили случайно во время профосмотра перед вахтой. В рамках обследования ей сделали УЗИ органов брюшной полости. Сначала врачи заподозрили онкологическое заболевание, но анализы не подтвердили эту версию. Окончательный диагноз поставили после дополнительных исследований.

Сначала пациентка прошла медикаментозное лечение, однако для полного избавления от паразита понадобилась операция. Ситуация была сложной: правая доля печени, поражённая болезнью, составляла 70% от всего объёма органа. Тем не менее хирурги приняли решение провести щадящее вмешательство — они буквально по миллиметру отделяли поражённые ткани от здоровых. Благодаря этому молодой женщине удалось сохранить большую часть печени.

Сейчас пациентка восстановилась после операции и готовится к выписке.