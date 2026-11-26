Центральная заводская лаборатория ЕВРАЗ ЗСМК ввела в эксплуатацию рентгеновский спектрометр российского производства — теперь контроль качества поступающих материалов стал заметно оперативнее. Основное назначение прибора — ускорить входной контроль огнеупорных изделий и неформованных огнеупорных материалов.

Раньше анализ химического состава проводили традиционными методами — на это уходило от одного до двух дней. С переходом на рентгенофлуоресцентный метод срок испытаний сократился до одного часа. Благодаря этому лаборатория может быстрее направлять результаты в управление по качеству — это помогает своевременно принимать решения о соответствии материалов установленным требованиям. Спектрометр позволяет определять содержание ключевых компонентов в рамках единой аналитической программы, за счёт чего снижается объём трудоёмких отдельных операций и эффективнее используется рабочее время специалистов.

На новом оборудовании анализируют разные виды огнеупоров: магнезиальные, алюмосиликатные, глинозёмистые, шамотные и другие. Квалификация сотрудников в работе с рентгенофлуоресцентным методом подтверждена в 2025 году — тогда лаборатория расширила аккредитацию в национальной системе аккредитации. При выборе спектрометра учитывали комплекс факторов: ориентацию на импортозамещение, стоимость оборудования, удобство обслуживания, а также соответствие требованиям к точности и скорости испытаний.

«Внедрение спектрометра — системный шаг к повышению надёжности контроля качества. Мы получаем быстрые и точные данные по содержанию компонентов, что напрямую влияет на стабильность технологических процессов и качество конечной продукции. Кроме того, использование отечественного оборудования поддерживает курс на технологическую независимость предприятия», — отметила начальник Центральной заводской лаборатории комбината Ольга Адонина.