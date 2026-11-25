25 ноября 2026 года исполнилось пять лет со дня взрыва на шахте «Листвяжная», который унёс жизни 51 человека — горняков и спасателя. Три года назад добыча угля на предприятии возобновилась.

Материалы расследования вскрыли серьёзные системные нарушения. Так, на шахте действовал особый фонд для погашения административных штрафов — в него ежемесячно направляли порядка 600 тысяч рублей из премий работников. По словам бывшего главного инженера, средства шли не только на оплату штрафов для инженерно‑технических сотрудников, но и на взаимодействие с надзорными органами.

Известно, что руководство знало об опасном скоплении метана, но добыча угля на глубине 520 метров продолжалась. В память о погибших и в качестве поддержки их семей было выплачено более миллиарда рублей. Бывшие директора шахты получили по 5 лет лишения свободы — максимально возможные сроки по предъявленным обвинениям. Бывший депутат и один из экс‑владельцев шахты Владимир Гридин заочно обвинён в злоупотреблении полномочиями — сейчас он находится в международном розыске.

По данным kuzbass.aif.ru, который проанализировал сводки Ростехнадзора, за последний год шахту неоднократно приостанавливали из‑за нарушений — число приостановок выросло в два раза.