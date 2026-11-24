В Кузбассе в суд передали уголовное дело о хищении 28 млн рублей при ремонте Арены кузнецких металлургов, сообщает прокуратура и следком региона. Обвинение предъявлено 48‑летнему бывшему председателю Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка и 42‑летнему гендиректору строительной компании.

Следствие полагает, что с 15 октября 2020 года по 1 июня 2022 года обвиняемые действовали по предварительному сговору и похитили бюджетные средства, выделенные на капремонт стадиона «Металлург» в Новокузнецке. Для этого они вносили в документы ложные данные — за счёт этого стоимость и объём фактически выполненных работ были завышены более чем на 28 миллионов рублей.

В результате муниципалитет понёс ущерб на указанную сумму. На данный момент похищенные деньги возвращены в бюджет.

Хроника строительства и задержаний — в материале kuzbass.aif.ru.