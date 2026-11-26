Кемеровский районный суд вынес приговор 43‑летней жительнице села Силино — её признали виновной в применении насилия к представителю власти.

Инцидент произошёл в начале октября 2026 года. Полицейские приехали в село по вызову: нужно было разобраться в конфликте между местными жителями. В ситуацию оказалась вовлечена осуждённая: узнав, что в конфликте участвует её бывший муж, она пришла к нему домой. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Когда правоохранители предложили мужчине пройти к служебному автомобилю, тот повёл себя агрессивно. Сотрудники полиции попытались его увести, и в этот момент женщина вмешалась: она оттолкнула одного из полицейских и укусила его за предплечье.

В ходе судебного заседания фигурантка дела полностью признала вину и выразила раскаяние. Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с таким же по продолжительности испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.