В СУЭК-Кузбасс запущена современная погрузочно-выгрузочная площадка, которая обеспечит непрерывную доставку угля от шахты имени В.Д. Ялевского и Разрезоуправления к складу и участку «Комсомолец» Обогатительной фабрики по двум маршрутам. Новый объект станет важным элементом логистической инфраструктуры Производственно-транспортного управления Компании.

Площадка предназначена для приема, перегрузки и подготовки угля к дальнейшей отправке по назначению. Расстояние от новой площадки до склада составляет всего 1,5 км, рядом расположен участок «Комсомолец» Обогатительной фабрики. Такое размещение сокращает логистическое плечо и позволяет быстрее направлять уголь на обогащение и последующую отгрузку, а два маршрута повышают гибкость перевозок, снижают зависимость от одного направления и помогают поддерживать стабильную загрузку Обогатительной фабрики.

В рамках модернизации на площадке установлены перегружатели и конвейерное оборудование, смонтированы системы освещения и связи, выполнен ремонт железнодорожных путей с переходом на железобетонные конструкции, которые обеспечат устойчивость к динамическим нагрузкам и интенсивной эксплуатации. Также оборудованы зоны для контроля массы и учета отгружаемого угля. Площадка включает четыре железнодорожных пути вместимостью по 22 вагона каждый. При проектной суточной пропускной способности до 8 тысяч тонн это позволит обрабатывать более одной полной подачи вагонов в сутки.

«Ввод новой погрузочно-выгрузочной площадки — важный шаг в развитии производственно-транспортной системы СУЭК-Кузбасса. Она делает перевозки более предсказуемыми, сокращает простои вагонов за счет механизированной обработки составов и помогает предприятиям Компании работать стабильнее. Важен и экономический эффект: новая инфраструктура позволяет уменьшить потребность в автомобильных перевозках», — отмечает начальник службы пути Производственно-транспортного управления СУЭК-Кузбасс Дмитрий Быстров.

Площадка продолжает системную модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры Компании. В апреле 2026 года ПТУ уже ввело в эксплуатацию новый железнодорожный путь с выгрузочной эстакадой на станции Разминовка. Эти объекты расширяют технологические возможности управления, создают дополнительный резерв для организации вагонопотоков и способствуют повышению надёжности поставок угля.

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