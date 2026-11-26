Жители Кузбасса стали тратить на ипотечные выплаты меньшую долю своего дохода: теперь ежемесячный платёж составляет 37% от зарплаты вместо прежних 46%. Экономист Евгений Харлампенков в беседе с kuzbass.aif.ru назвал несколько факторов, которые привели к снижению долговой нагрузки на семьи.

Прежде всего, в регионе выросли доходы населения: темп роста зарплат достиг 20,7%, согласно статистике. Важную роль играют и региональные меры господдержки. Кузбасс одним из первых снизил ставку до 7%. Для сотрудников медучреждений ставка составляет 6,3%, а для тех, кто покупает жильё в строящихся домах, — от 5,3% годовых. Кроме того, в области действует программа «Сельская ипотека» со ставкой 3% — она рассчитана на врачей, учителей и работников культуры. Также работает региональная программа через ФРЖС: она доступна врачам, учителям, многодетным семьям, участникам СВО и детям‑сиротам, а ставки по ней варьируются от 0 до 5% годовых.

Ещё один фактор — структура спроса на рынке ипотеки. Большинство жителей Кузбасса выбирают кредиты с господдержкой, поскольку они существенно дешевле рыночных. Существенное влияние оказывает и увеличение срока кредитования — с 20 до 30 лет. Это позволяет заметно уменьшить ежемесячный платёж.