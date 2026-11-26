Жители Кузбасса стали тратить на ипотечные выплаты меньшую долю своего дохода: теперь ежемесячный платёж составляет 37% от зарплаты вместо прежних 46%. Экономист Евгений Харлампенков назвал kuzbass.aif.ru специальности, которым доступна ипотека в регионе.

Он считает, что сейчас ипотека посильна IT‑специалистам, работникам промышленности и добывающих отраслей, а также участникам региональных программ. В то же время бюджетникам, молодым специалистам и сотрудникам агропромышленного сектора кредит даётся сложнее. А работникам лёгкой промышленности, мебельного и швейного производства, сферы услуг с зарплатами 20–35 тысяч рублей ипотека фактически недоступна.

Эксперт советует рассматривать покупку жилья в ипотеку тем, кто нуждается в улучшении условий и попадает в категории заёмщиков с пониженной ставкой. Для тех, кто планирует строить дом, есть альтернатива — долгосрочный целевой жилищный заём в рамках региональных программ. Его можно получить под 0–5% годовых (в зависимости от категории заёмщика) на срок до 20 лет — такой вариант нередко оказывается выгоднее стандартной ипотеки.