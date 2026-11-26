Березовский городской суд встал на сторону сотрудников АО «Угольная компания „Северный Кузбасс“» и удовлетворил заявленные в их интересах исковые требования. С собственника предприятия взыщут 88 988 760 рублей — эти средства должны покрыть ущерб из‑за невыплаты заработной платы.

Деньги распределят между сотрудниками разных подразделений компании. В их числе — работники автобазы, исполнительного аппарата, обогатительной фабрики «Северная», погрузочно‑транспортного управления, а также шахт «Берёзовская» и «Первомайская».

Пока решение суда ещё не вступило в законную силу.

А недавно kuzbass.aif.ru вспоминал гигантов-должников и рассказывал, что делать людям, которые год не видят заработанных денег.