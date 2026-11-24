«Ростелеком» выступил партнером регионального конкурса чтецов для детей и молодежи «Наследие», очный этап которого прошел 21 ноября 2026 года в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В. Д. Фёдорова. Сотрудники компании вручили финалистам сертификаты на шесть месяцев бесплатного доступа к образовательной платформе «Лицей».

Конкурс проходил в трех возрастных категориях по номинациям «Читаем прозу», «Поэтическое слово», «Мое слово». На заочный этап поступило почти 70 заявок со всего Кузбасса, для очного тура жюри, в составе которого были и сотрудники провайдера, отобрало 20 участников. Лучшие из них получили дипломы призеров и победителей, подарки от организаторов и партнеров. Также «Ростелеком» отметил специальным призом Назара Полуэктова за самое эмоциональное, артистичное и яркое прочтение произведения — рассказа А. П. Чехова «Жених».

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы уверены, что в стремительно меняющемся мире классическая литература все так же помогает людям находить верные жизненные ориентиры. Поэтому компания второй год поддерживает юных талантливых чтецов Кузбасса, которые „оживляют“ поэтические и прозаические строки. Чтобы помочь школьникам раскрыть свой потенциал, мы запустили на платформе „Лицей“ курс по развитию гибких навыков: он научит ребят лучше понимать психологию общения, управлять своими эмоциями, взаимодействовать с аудиторией, делать каждое выступление по-настоящему живым и убедительным».

Вера Никулина, директор Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Фёдорова:

«Конкурс чтецов „Наследие — 2026“ в очередной раз доказал, что в Кузбассе растёт достойная смена: талантливая, думающая, искренне любящая слово. Порядка семи десятков работ, три этапа, вдумчивая работа жюри — за всем этим стоят живые голоса, эмоции и труд. Финал конкурса прошёл в стенах главной библиотеки региона — месте, где слово обретает силу и звучание».

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