Металлурги ЕВРАЗа помогают развивать науку в школе: в новокузнецком Лицее № 84 имени В. А. Власова заработал проект «Друг по науке». Его цель — разжечь у школьников интерес к точным и естественным дисциплинам и подтянуть успеваемость по математике, физике, химии и биологии.

Благодаря гранту от металлургов на сумму 700 тысяч рублей в лицее появилось новое оборудование: интерактивная панель, ноутбук для онлайн‑трансляций, а ещё — уютная зона для занятий с креслами‑мешками. Наставниками выступают старшеклассники‑волонтёры: они помогают ученикам 8–11 классов разобраться в сложных темах и заодно сами лучше готовятся к ЕГЭ. Для учителей проект стал удобным способом вовремя замечать, где у ребят пробелы в знаниях, и выстраивать точечную поддержку.

Лицей № 84 давно славится сильной подготовкой: в 2024 году он вошёл в топ‑10 школ России по числу выпускников, набравших высокие баллы на ЕГЭ по химии. Кроме того, учреждение регулярно попадает в топ‑100 лучших школ страны по версии RAEX. Проект «Друг по науке» должен ещё больше укрепить репутацию лицея — как главной научной площадки юга Кузбасса и единственной в Новокузнецке базовой школы РАН для одарённых детей.