В коворкинг‑центре «Точка кипения» состоялся VIII проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем». Мероприятие, как и прежде, стало частью грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и социально‑образовательной программы РУСАЛа «Школа городских изменений».

В этом году организаторы представили интенсив в формате деловой игры «ГрантоКратия». В программу вошли элементы проектирования, нетворкинга и рефлексии. В мероприятии приняли участие около 100 человек: сотрудники муниципальных организаций и администрации, представители НКО, проектные команды, инициативные горожане и корпоративные волонтёры.

Главная цель игры — помочь участникам разобраться в ключевых условиях грантовых конкурсов: изучить правила и увидеть, как они влияют на качество социального проекта. Не менее значимой задачей стал обмен опытом между людьми с разным профессиональным и проектным бэкграундом.

Во время интенсива участники детально разобрали, как устроены социальные проекты и грантовые конкурсы, и попробовали себя в разных ролях — от автора инициативы до эксперта. Отдельный блок был посвящён использованию искусственного интеллекта: участники узнали, как с его помощью можно генерировать идеи, проверять их и дорабатывать. Опытные проектные лидеры смогли по‑новому взглянуть на свою работу и найти дополнительные решения, а новички — познакомиться с практиками коллег, обзавестись полезными контактами и освоить подходы, которые помогают проектам быть эффективными.

«На VIII проектный интенсив мы пригласили корпоративных волонтёров, чтобы поделиться с ними практиками генерации идей и оформления заявок. В этом году мы запустили грантовый конкурс специально для наших сотрудников и хотим, чтобы как можно больше их начинаний получили реальную поддержку. У нас много неравнодушных и активных людей, и наша задача — дать им инструменты, чтобы эти инициативы становились работающими социальными проектами», — отметила директор РЦКО «Сибирь» металлургической компании Анастасия Кривоноженко.