Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о повышении тарифов на жилищно‑коммунальные услуги в 2027 году. Рост платежей ожидается с 1 июля.

Для Кемеровской области установлен индекс в 19% — это один из самых высоких показателей в стране. Больше только в Дагестане и Республике Северная Осетия — Алания. На таком же уровне — 19% — индексы для Новосибирской и Иркутской областей.

Кроме среднего индекса по региону, предусмотрено предельное отклонение — для Кузбасса оно составляет 5,2%. С учётом этого отклонения тарифы в отдельных муниципалитетах региона могут вырасти суммарно до 24,2%. Окончательные значения по городам и районам определит правительство Кемеровской области, обычно это происходит в конце декабря.

Напомним, в октябре 2026 года в Кузбассе уже проходило повышение: по данным Росстата, за месяц коммунальные услуги подорожали на 19,86%.