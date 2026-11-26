Компания ЕВРАЗ объявила о старте программы корпоративного волонтёрства, доступной каждому сотруднику — вне зависимости от места работы, должности и опыта. До конца года участников ждут благотворительные акции, обучающие вебинары и грантовый конкурс волонтёрских проектов.

Цель программы — сопоставить внутренние ресурсы компании и активность сотрудников с реальными потребностями местных сообществ. Ключевые направления работы включают поддержку городов присутствия компании, помощь детям и молодёжи, продвижение здорового образа жизни, а также содействие социально незащищённым группам населения.

Стартовым событием программы станет грантовый конкурс проектов. Сотрудники смогут представить собственные идеи и рассчитывать на финансовую (до 50 тысяч рублей) и организационную поддержку для их воплощения. Подать заявку можно до 21 декабря 2026 года.

«Мы особенно ценим уже сложившиеся волонтёрские инициативы сотрудников — они стали важной частью корпоративной культуры. В рамках нового движения мы хотим поддержать активных и неравнодушных коллег, сохранить уникальность их проектов и помочь им воплощать идеи в жизнь. Нам важно, чтобы сотрудники могли лично участвовать в позитивных изменениях в своих городах. Надеемся, что грантовый конкурс станет ярким стартом для многих отличных проектов», — отметила вице‑президент по корпоративным коммуникациям компании Мария Курносова.

К участию в конкурсе приглашаются работники предприятий комбината в Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Качканаре и Таштаголе. Заявку разрешается подавать как индивидуально, так и от имени инициативной группы. В команду проекта могут входить не только сотрудники компании, но и члены их семей, друзья, соседи и другие активные жители города.

Для помощи участникам организуют серию обучающих вебинаров. В программу встреч войдут презентация грантового конкурса, разбор типовых вопросов и практические рекомендации по оформлению заявок.

Победителей конкурса объявят до 25 января 2027 года. Реализовывать поддержанные проекты можно будет в период с 1 марта по 31 августа 2027 года.