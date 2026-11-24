На шахте «Антоновская» Новой Горной Управляющей Компании введена в работу новая лава 26-73. Промышленные запасы выемочного участка составляют 460 тыс. тонн угля марки Ж, востребованной в коксохимической промышленности и чёрной металлургии. Отработка ведётся на глубине более 550 метров.

Подготовительные работы на участке начались в феврале 2026 года и продолжались восемь месяцев. Одним из наиболее трудоёмких этапов стало проведение параллельного штрека 26-73. Часть выработок проходила в зоне влияния горно-геологических нарушений, где угол падения пласта достигает 30 градусов. Несмотря на сложные условия, все необходимые работы были выполнены с опережением графика: лаву запустили на пять суток раньше запланированного срока.

В ходе подготовки нового участка также были выполнены ремонтные работы. В частности, на поверхность подняли и отремонтировали очистной комбайн, штрековый перегружатель и одну секцию механизированной крепи.

Для отработки новой лавы протяжённостью в 600 метров и длиной 200 метров установлено 137 секций механизированной крепи с электрогидравлической системой управления. Отработка запасов ведётся с углом падения пласта до 28 градусов. В состав добычного комплекса также входят лавный конвейер «Анжера-34» и очистной комбайн KSW 460 NE.

Автоматизацию и контроль производственных процессов обеспечивают с помощью комплекса цифровых решений: автоматизированной системы управления горными работами, видеонаблюдения, подземной радиосвязи и передачи данных Flexcom, видеорегистраторов для работников, телефонной связи и переговорных устройств.

Добычу угля ведёт коллектив участка №1 под руководством начальника участка Никиты Горюнова и бригадира Алексея Юрина. Завершить освоение запасов горняки планируют в мае 2027 года.

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